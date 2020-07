I tifosi della Juve si sono stancati, torna il #Sarriout: “E’ come Ventura in Nazionale” [REAZIONI]

Due punti nelle ultime tre, nove gol subiti e due rimonte avanti di due reti. Alla Juve non accadeva da tempo, tanto tempo. Ma questa è un’altra storia e la affronteremo in altra pagina. Ciò che invece è già accaduto, di recente e più volte in questa stagione, è la reazione abbastanza arrabbiata e frustrata dei tifosi bianconeri, stanchi di vedere un atteggiamento che non si addice al club almeno per quanto fatto vedere da un decennio a questa parte. Amnesie difensive, blackout nel bel mezzo della gara, errori banali, poco impegno. E la condizione post lockdown, in tutto ciò, sembra avere una soltanto minima giustificazione, se si considera anche la rosa ampia a disposizione del tecnico. E così sui social ritorna puntuale il #Sarriout. E c’è chi paragona l’allenatore della Juve addirittura a Ventura e al suo periodo in Nazionale. In alto la FOTOGALLERY con tutte le reazioni.