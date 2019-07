Reggina, 10 gol contro la Rappresentativa Locale: bene Corazza e Reginaldo [FOTO]

Prima uscita stagionale per la Reggina. Buone indicazioni per mister Toscano che si candida ad essere protagonista nel prossimo campionato di Serie C, nel primo tempo protagonista il nuovo arrivo Corazza autore di una doppietta, bene anche Paolucci. Nella ripresa entra in campo Reginaldo e l’attaccante si mette subito in grande evidenza, a chiudere i conti è stato il centrocampista Sounas. Buona la prima per gli amaranto in attesa di altri colpi, non hanno preso parte al match De Falco, Strambelli e Baclet ormai con la valigia in mano. In alto la fotogallery.

Di seguito il tabellino dell’allenamento congiunto:

REGGINA-RAPPRESENTATIVA LOCALE 10-0

Marcatori: 15′, 40′ Doumbia, 20′ Bresciani, 23′, 33′ Corazza, 41′ Paolucci, 48′ Bellomo, 57′, 63′ Reginaldo, 80′ Sounas.

Reggina 1° tempo (3-5-2): Guarna; Zibert, Redolfi, Rossi; Kirwan, Bianchi, De Rose, Paolucci, Bresciani; Doumbia, Corazza. Allenatore: Toscano.

Reggina 2° tempo (3-5-2): Farroni; Neri, Marchi, Mastrippolito; Garufo, Salandria, Suraci, Sounas, Nemia; Reginaldo, Bellomo. Allenatore: Toscano.

Rappresentativa Locale: Panarello, Thorcuria, Polimeni, Marcos, Digiacomantonio, Mileto, Oliva, Riotto, Matute, Praticò, Monorchio. A disposizione: Megale, Manti, Mattiani, Zambra, Giovinazzo, Occhiuto, Marzano, Pisano. Allenatore: Crupi.