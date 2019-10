Reggina-Catanzaro, è bufera: nel mirino il tecnico Auteri ed il presidente Gallo [FOTO]

Il campionato di Serie C si è aperto con il botto, nella serata di ieri sono scese in casa Reggina e Catanzaro che hanno dato vita ad una partita scoppiettante, spettacolo sugli spalti con poco meno di 16mila spettatori, numero da ben altra categoria. Ma anche in campo non sono mancate le emozioni tra due squadre in grado di lottare fino alla fine per la vittoria del campionato, 1-0 il risultato finale per la squadra di Toscano grazie alla rete all’87 del solito Corazza, settimo gol in stagione per il calciatore che ha fatto esplodere i tifosi amaranto e portato momentaneamente in vetta la Reggina. Ma non sono mancate le polemiche, furia del Catanzaro nei confronti del presidente della Reggina Luca Gallo che ha esposto una maglia con la seguente frase: “lavati e pedi e va curcati” (lavati i piedi e vai a dormire). Ma non solo sul banco degli imputati è finito anche l’allenatore giallorosso Auteri, nel mirino per alcune scelte di formazione durante il match e per alcuni cambi considerati sbagliati. In alto la fotogallery con tutti i messaggi.