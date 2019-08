Reggina, delirio per la presentazione di Denis [FOTO e VIDEO]

Giornata importante per la Reggina, è stato presentato in grande stile l’attaccante German Denis, tanti tifosi presenti in Curva Sud. La parola ad inizio conferenza, è stata prese dal presidente Gallo, il quale ha dichiarato: “abbiamo portato a Reggio un calciatore di primissimo livello, che ha giocato con Messi ed Higuain. La Reggina è sempre stata associata a grandi calciatori come Cozza, Amoruso e Pirlo, adesso ci sarà anche Denis, mi fa piacere averlo portato io“.

Parola poi al centravanti argentino: “ho visto una squadra carica, sono pronto a giocare, pronto a dare tutto per la maglia della Reggina. Sono consapevole ed abituato ad avere la responsabilità di fare gol, anche nell’ultimo periodo all’Universitario ho segnato come mi chiedevano, sono preparato a questo, devo abituarmi al clima in questo periodo. Conosco già la categoria per aver giocato a Cesena, non mi fa paura, sono preparato anche a questo e sono carico per la nuova avventura. La Reggina merita di stare più in alto, non ho dubitato neanche un secondo quando mi ha chiamato Taibi, conosco bene la società per averla affrontata, non merita di giocare in C. Conosco Reginaldo, è uno che sa fare la differenza, la squadra è molto buona e adesso dipende solo da noi. So bene che la curva qui è sempre piena e calorosa, punto a non deluderli. A Francavilla è stata dura, ma chi viene a giocare qui difficilmente porterà a casa punti“. In alto la fotogallery, in basso il video.