Reggina, una festa…esagerata: assembramenti a Piazza Duomo, scattano le denunce [FOTOGALLERY]

La Reggina è tornata in Serie B dopo sei anni di assenza. Grande festa per i tifosi, i calciatori e la città. Un po’ troppo entusiasmo a giudicare dalle immagini che hanno fatto il giro d’Italia. Non sono mancate critiche e polemiche per via degli assembramenti che si sono venuti a creare in Piazza Duomo a Reggio Calabria. Stamattina il Questore, Maurizio Vallone, ha spiegato che coloro che hanno violato le norme anti-Coronavirus sono già stati identificati e verranno denunciati. Da sottolineare l’intervento tempestivo della polizia, che ha prontamente diradato un capannello venutosi a creare all’arrivo di alcuni calciatori amaranto. C’è da dire anche che la maggior parte dei tifosi indossava mascherine e ha rispettato rigorosamente tutte le norme vigenti. In alto alcune immagini nella FOTOGALLERY.