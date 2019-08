Reggina, inizia a ‘risplendere’ il Granillo: bel colpo d’occhio per la nuova gradinata [FOTO]

C’è ancora tanto entusiasmo in casa Reggina per uno dei colpacci di questa sessione di mercato in Serie C: nella tarda serata di ieri è stato ufficializzato l’arrivo di German Denis, che torna in Italia dopo tre anni e tanti gol nel massimo campionato italiano.

Ma non è finita. Tra due giorni c’è l’esordio in campionato, nella trasferta in casa della Virtus Francavilla, mentre si sta provando a fare di tutto per completare i lavori della gradinata dello stadio Granillo in vista della prima in casa, l’1 settembre contro la Cavese. Questa mattina sono arrivati i nuovi sediolini che, per norma, dovranno essere inseriti al posto di quelli già eliminati. Il colpo d’occhio, che dovrà regalare la scritta ‘Reggio Calabria’ in bianco su sfondo amaranto, è già interessante, come dimostrano le foto a corredo dell’articolo. Continuo entusiasmo in casa Reggina, dunque, per quella che si prospetta una stagione entusiasmante.