Reggina, Menez si presenta in grande stile: “voglio subito la Serie A”. Il presidente Gallo: “è solo l’inizio” [FOTO]

Presentazione in grande stile allo stadio Oreste Granillo per Jeremy Menez, il primo grande acquisto della Reggina per la prossima stagione. Il club amaranto ha ottenuto una fantastica promozione nel campionato di Serie B e si candida ad essere grande protagonista con l’intenzione di tentare l’assalto alla massima categoria. L’arrivo del francese rappresenta un ottimo biglietto da visita, ecco la conferenza stampa.

Inizia il presidente Luca Gallo: “sono molto emozionato di presentare un grande campione. Credo sia giusto definirlo così. Orgogliosamente vorrei snocciolare qualche numero, poi lascerò la parola al giocatore. Jeremy Menez 33 anni, 24 presenze in Nazionale. Ha vinto diversi campionati e coppe in Francia, così come in Messico. Con Roma, Milan e Psg ha fatto tanti gol e assist. Questi sono numeri da campione. La Reggina può prendere calciatori come Menez, è un messaggio ai tifosi della Reggina. Siamo all’inizio della campagna acquisti”.

Poi parla il calciatore: “grazie al presidente e al direttore. Voglio ringraziare Sounas che mi ha lasciato il numero 7. Sono qui perché abbiamo parlato tante volte con la dirigenza, hanno sempre detto cose positive nei miei confronti e apprezzo per questo. Già ieri ho mangiato bene. Non ho avuto il modo ancora di visitare la città, ne avrò il tempo”.

“Sono a disposizione del mister, è ovvio che lui mi conosce e vedremo insieme come posso aiutare la squadra e renderla più forte. Dal primo momento ho capito che Gallo è un tipo passionale. Ho ricevuto tanti messaggi dei tifosi e questo mi fa piacere. Mi dispiace non poter festeggiare, ma ci sarà tutto il tempo per farlo”.

“Non posso chiedere niente a livello tecnico, la squadra è stata già brava. Io sono qui per vincere il campionato e raggiungere la Serie A. Nel calcio non si può mai sapere, ma voglio vincere. Ho subito scelto la Reggina”. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini della conferenza, poi le giocate con il pallone.