Reggina, presentazione in grande stile a Piazza Duomo: importanti parole del presidente Gallo [FOTO]

Entusiasmo alle stelle e Piazza Duomo gremita a Reggio Calabria per la presentazione della Reggina 2019-2020, pronta ad essere tra le protagoniste del prossimo campionato di Serie C. A presentare l’evento Simona Rolandi e Maurizio Compagnoni, giornalisti apprezzati a livello nazionale. Presente il sindaco Giuseppe Falcomatà, oltre a cantanti come Silvia Mezzanotte e showman come Dario Bandiera e Pasquale Caprì. Delirio tra i tifosi per Ciccio Cozza, ex capitano e allenatore amaranto, che torna nell’area scouting.

Importanti parole rilasciate dal presidente della Reggina, Luca Gallo. Il numero uno amaranto ha parlato di mercato, annunciando tre colpi.

“Dobbiamo acquistare tre calciatori. Ne stiamo prendendo uno proprio in questo momento, infatti il ds Massimo Taibi non c’è per definire il tutto. Siamo vicini ad un grande attaccante straniero“. Queste ultime parole portano a Nicklas Bendtner, attaccante danese ex Juventus ed Arsenal accostato agli amaranto.

Il discorso si sposta poi sulle favorite per il prossimo campionato. Gallo è categorico.

“Il campionato l’ha già vinto il Bari. Mi aspetto che le vincerà tutte una dietro l’altra, dalla prima all’ultima. Mi aspetto che il Bari vinca il campionato con almeno 20 punti di vantaggio sulla seconda, altrimenti rimarrò deluso. Da De Laurentiis posso solo imparare. Un grande imprenditore, un uomo di grande cultura. Raggiungere i livelli del Bari è impossibile”.

Qualche parola anche su Mimmo Toscano.

“Toscano è un professionista serio, un tecnico preparato. Non potevamo scegliere di meglio, è una persona veramente eccezionale. Faremo il campionato per arrivare secondi perché vincerà il Bari, non capisco nemmeno perché giochiamo”.

Chiusura sulla campagna abbonamenti, deludente.

“Campagna abbonamenti? Dobbiamo conquistare la tifoseria con i risultati. Non mi interessano i numeri. Vorrà dire che chi non ha sottoscritto l’abbonamento comprerà il biglietto”.