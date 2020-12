I retroscena su Maradona: voci sulla notte di fuoco con Wanda Nara e i soldi a Matthäus

Il mondo del calcio continua a piangere Diego Armando Maradona, nel frattempo arrivano aggiornamenti, retroscena e rivelazioni anche su Wanda Nara. Si sta provando a fare luce sul calciatore più forte di tutti i tempi, la causa ufficiale del decesso è quella di arresto cardiorespiratorio, ma sono emersi nuovi dettagli incerti sugli ultimi giorni di vita dell’ex Pibe de Oro. In tanti hanno dimostrato vicinanza, altri invece hanno messo in evidenza gli eccessi dentro e fuori dal campo. Sono in corso delle indagini, dall’autopsia sono già emerse delle anomalie, mentre si attendono altri risultati per avere un quadro più chiaro.

Il retroscena di Matthäus

Giorno dopo giorno continuano ad arrivare aggiornamenti sulla morte di Diego Armando Maradona, in un’intervista rilasciata al giornale tedesco Sport Bild Matthäus ha svelato un aneddoto, l’ex Pibe de Oro gli fece recapitare una valigia di soldi per convincerlo a diventare suo compagno. “Eravamo in un ristorante italiano a Solln che in realtà era chiuso il sabato, ed era stato aperto appositamente per quella riunione segreta. Quando sono rientrato da Colonia, alle 21, quattro italiani e una valigetta aspettavano me e il mio agente. I dirigenti del Napoli mi hanno mandato i saluti di Diego. Mi chiesero di firmare con quel dono di un milione di marchi: quei soldi erano tre volte superiori allo stipendio che guadagnavo al Bayern. Rifiutai: ma quel gesto di Diego per me è stato davvero molto importante”.

Il ct Bilardo all’oscuro di tutto

Emerge un nuovo clamoroso retroscena sulla morte di Diego Armando Maradona. Carlos Bilardo, ex ct dell’Argentina non è ancora a conoscenza del decesso dell’ex Pibe de Oro. Non è stato avvertito perché le sue condizioni di salute non sono buone, ha 82 anni e e soffre di una malattia neurodegenerativa, la sindrome di Hakim-Adams.

La voce su Wanda Nara

Continua a circolare la voce di un presunto flirt tra Diego Armando Maradona e Wanda Nara. Si è parlato di una presunta notte di fuoco, sempre smentita dalla moglie dell’attaccante Mauro Icardi. Il gossip fu scatenato da Mirtha Legrand in un’intervista a ‘La Nación’: “Fui testimone uditiva del loro incontro. Io ero nella suite presidenziale, vicina a loro, e non si poteva dormire per il rumore. Si muovevano i mobili, non so cosa facevano. Questo racconto è vero e accadde tanti anni fa”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Wanda Nara ed il ‘rafforzamento’ dei glutei: la moglie di Icardi esagerata [FOTO]