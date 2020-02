“Rigore assegnato sulla fiducia e con la radiolina”, è polemica dopo Spal-Juventus

La Juventus si lamenta per il rigore concesso al Var. La partita delle 18 valida per la giornata del campionato di Serie A ha visto in campo i bianconeri, in trasferta contro la Spal. Continua la corsa scudetto per gli uomini di Maurizio Sarri, 1-2 il risultato finale grazie alle reti messe a segno dal solito Cristiano Ronaldo e da Ramsey. I padroni di casa hanno accorciato le distanze con il rigore trasformato da Petagna, le polemiche riguardano proprio il penalty concesso. Non sembrano esserci dubbi sulla decisione finale, ma le critiche riguardano la concessione. L’arbitro viene richiamato al Var, lo schermo però non funziona ed il direttore di gara non può prendere la decisione. Alla fine La Penna si fida di Di Bello e concede il tiro dal dischetto. Nei minuti successivi sono arrivate le reazioni social, diversi messaggi dai tifosi della Vecchia Signora. “Rigore assegnato sulla fiducia e con la radiolina”, il post pubblicato su Twitter da un utente. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto.