Il braccio di Mancini, l’abbaglio di Fabbri e il rigore negato al Parma: il web si indigna. “Senza parole” [FOTO]

La Roma ieri sera ha battuto il Parma in rimonta all’Olimpico rilanciandosi, soprattutto nel morale, dopo le tre sconfitte di fila. Un successo goduto a metà, però, per via del clamoroso rigore negato ai gialloblu nel finale per il tocco di braccio in area di Mancini. L’episodio ha ovviamente scatenato il putiferio, nel post gara e sui social. Alle parole durissime di Alessandro Lucarelli al termine del match, è seguita una pioggia di reazioni e commenti indignati per la decisione. Li abbiamo raccolti nella FOTOGALLERY in alto.