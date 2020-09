“Ha messo a rischio tutti gli altri presidenti, spero si vada sul penale”: De Laurentiis nella bufera

E’ De Laurentiis il presidente in Serie A risultato positivo al Coronavirus. Dopo le prime voci è arrivata la conferma ufficiale, il Napoli attraverso un comunicato ha confermato l’esito del tampone. Adesso anche la squadra rischia di dover stare in isolamento e l’amichevole fissata per domani potrebbe saltare. Il numero uno del club azzurro ha partecipato all’Assamblea di Lega, presenti tutti gli altri presidenti che adesso sarebbero a rischio, dovranno effettuare dei tamponi entro i prossimi giorni.

Nel frattempo sono arrivate reazioni scatenate da parte dei social. Il giornalista Tancredi Palmeri ha scritto un post. “Ieri era all’assemblea di Lega senza mascherina, e all’uscita i giornalisti – alcuni senza mascherina – si sono assembrati attorno a lui. De Laurentiis ha risposto solo alla prima domanda quando non aveva nessuno davanti, poi non ha aperto bocca”. Poi sono arrivati tantissimi altri messaggi sui social, “in attesa del tampone e senza mascherina”, scrive un utente. “Ha messo a rischio tutti gli altri presidenti, spero si vada sul penale”, un altro messaggio. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le reazioni.