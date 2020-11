Risultati amichevoli – Gol, assist e record per Cristiano Ronaldo. Pareggio tra Olanda e Spagna, tonfo Francia

Risultati amichevoli – Non solo l’Italia, si sono disputate altre partite interessanti, sono arrivate indicazioni dalle ultime amichevoli. Nella prime gare di giornata successo con lo stesso risultato per Grecia, Albania e Lituania (2-1), tutto facile per Malta e Lettonia che hanno rifilato tre gol agli avversari. Gol e spettacolo tra Romania e Bielorussia, 3-3 tra Turchia e Croazia, in gol Pasalic e Under. Ok la Danimarca contro la Svezia.

Nelle partite serali bene il Belgio contro la Svizzera grazie alla doppietta di Batshuayi. Pareggio tra Olanda e Spagna, Van de Beek risponde a Canales. In gol Piatek nel successo della Polonia contro l’Ucraina, tutto facile per il Portogallo che regola 7-0 l’Andorra, gol e assist per Cristiano Ronaldo, il calciatore della Juventus ha raggiunto Ferenc Puskas al quarto posto della classifica dei bomber all time con quota 746 gol. Tonfo della Francia contro la Finlandia. Un gol di Waldschmidt permette alla Germania di superare la Repubblica Ceca. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Risultati amichevoli

15:45 Grecia-Cipro 2-1

16:00 Albania-Kosovo 2-1

18:00 Lituania-Faerøerne 2-1

18:00 Malta-Liechtenstein 3-0

18:00 Montenegro-Kazakistan 0-0

18:00 Romania-Bielorussia 5-3

18:00 San Marino-Lettonia 0-3

18:30 Bulgaria-Gibilterra 3-0

18:45 Turchia-Croazia 3-3

19:30 Danimarca-Svezia 2-0

20:30 Lussemburgo-Austria 0-3

20:45 Belgio-Svizzera 2-1

20:45 Germania-Repubblica Ceca 1-0

20:45 Italia-Estonia 4-0

20:45 Olanda-Spagna 1-1

20:45 Polonia-Ucraina 2-0

20:45 Portogallo-Andorra 7-0

20:45 Slovenia-Azerbaigian 0-0

21:10 Francia-Finlandia 0-2