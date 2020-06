Risultati Bundesliga – Doppio Haaland lancia il Dormtund, tris Bayern, perde il Leverkusen [FOTO e CLASSIFICA]

Risultati Bundesliga – Si sono appena concluse le gare della 33ª e penultima giornata del campionato tedesco, il primo tra i grandi in Europa a ripartire dopo l’emergenza Coronavirus e che quindi è praticamente terminato. Verdetto già deciso in vetta, con il Bayern campione che ha comunque onorato l’impegno battendo per 3-1 il Friburgo. Il Borussia sbanca il campo del Lipsia per 0-2 con doppietta Haaland. Perde anche il Leverkusen e così il Monchengladbach vince e lo scavalca. Ne prende quattro in casa lo Schalke. Di seguito i risultati e la classifica aggiornata.

I RISULTATI

Bayer Monaco – Friburgo 3-1

Colonia – Eintracht Francoforte 1-1

Fortuna Dusseldorf – Augusta 1-1

Hertha Berlino – Bayer Leverkusen 2-0

Hoffenheim – Union Berlino 4-0

Mainz – Werder Brema 3-1

Paderborn – Borussia Mönchengladbach 1-3

RB Lipsia – Borussia Dortmund 0-2

Schalke 04 – Wolfsburg 1-4

LA CLASSIFICA