Risultati Bundesliga, 4^ giornata: il Borussia Dortmund strapazza il Bayer Leverkusen, la classifica

RISULTATI BUNDESLIGA – E’ tempo di tornare in campo in Germania per la quarta giornata della Bundesliga. Turno che si è aperto venerdì con Fortuna-Dusseldorf-Wolfsburg terminata 1-1, il Borussia Dortmund strapazza il Bayer Leverkusen, il Werder Brema vince in trasferta. Il big match si gioca alle 18,30 tra Lipsia e Bayern Monaco. Due i posticipi della domenica, impegnato anche lo Schalke 04. Il programma completo e la classifica.

VENERDI’ ORE 20,30

FORTUNA DUSSELDORF-WOLFSBURG 1-1

SABATO ORE 15,30

AUGSBURG-EINTRACHT FRANCOFORTE 2-1

COLONIA-BORUSSIA M. 0-1

BORUSSIA D-LEVERKUSEN 4-0

MAINZ-HERTA BERLINO 2-1

UNION BERLINO-WERDER BREMA 1-2

ORE 18,30

RB LIPSIA-BAYERN MONACO

DOMENICA ORE 15,30

HOFFENHEIM-FRIBURGO

ORE 18

PADERBORN-SCHALKE 04

CLASSIFICA