Risultati Bundesliga, il Dortmund è inarrestabile: colpo grosso in trasferta, ok il Leverkusen [FOTO]

RISULTATI BUNDESLIGA – Il Borussia Dortmund non molla e mette sempre più pressione al Bayern Monaco. Si sono concluse le gare delle 15.30 valide per la giornata della Bundesliga, la corsa per il titolo è sempre più avvincente. I gialloneri hanno sbancato il campo del Wolfsburg, la notizia è che non ha segnato Haaland, le marcature sono state realizzate da Guerreiro e Hakimi. Gol e spettacolo anche tra Monchengladbach e Leverkusen, blitz della squadra ospite grazie alle reti realizzate dalla doppietta del solito Havetz e Bender, per i padroni di casa inutile il gol di Thuram. Bittencourt permette al Werder Brema di sbancare il campo del Friburgo, pareggio tra Paderborn e Hoffenheim. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Risultati Bundesliga

FRIBURGO-WERDER BREMA 0-1

MONCHENGLADBACH-LEVERKUSEN 1-3

PADERBORN-HOFFENHEIM 1-1

WOLFSBURG-DORTMUND 0-2

LA CLASSIFICA