Calcio estero, le partite della sera: Lipsia corsaro, Valencia beffato nel finale [FOTO]

Si sono giocate tre importanti partite, due di Liga e una di Bundesliga. Prezioso successo del Granada che batte in rimonta il Getafe. All’iniziale vantaggio di Timor risponde una doppietta di Fernandez nella ripresa. I Nazaries si rilanciano in zona Europa League. In serata, il Valencia non va oltre il pari nel derby contro il Levante. Succede tutto nel finale: vantaggio di Rodrigo al 90′, pari di Melendo su rigore al 98′, con gli ospiti in 10. In Germania, successo esterno del Lipsia sul campo dell’Hoffenheim. Decide tutto una doppietta di Dani Olmo nei primi minuti di gara. La squadra di Nagelsmann tallona il Borussia Dortmund. In alto la FOTOGALLERY dei match della serata, in basso i risultati e le classifiche.

RISULTATI BUNDESLIGA

Hoffenheim-RB Lipsia 0-2

LA CLASSIFICA