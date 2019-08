Risultati Bundesliga, blitz del Lipsia: il programma completo della terza giornata e la classifica

RISULTATI BUNDESLIGA – Terzo turno per il campionato tedesco. Nella scorsa stagione un duello infinito tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund conclusosi con la vittoria dei bavaresi. Duello che sembra destinato a continuare in questa stagione con il possibile inserimento nella lotta al titolo di qualche sorpresa come Bayer Leverkusen e RB Lipsia. Nel primo match successo in trasferta proprio del Lipisa, contro il Borussia Monchenglabach finisce 1-3, protagonista Werner con una tripletta. Il programma completo.

VENERDI’

ore 20,30

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-RB LIPSIA 1-3

SABATO

ore 15,30

BAYERN MONACO-MAINZ

FRIBURGO-COLONIA

LEVERKUSEN-HOFFENHEIM

SCHALKE-HERTA BERLINO

WOLFSBURG-PADERBORN

ore 18,30

UNION BERLINO-BORUSSIA DORTMUND

DOMENICA

ore 15,30

WERDER BREMA-AUGSBURG

ore 18

EINTRACHT FRANCOFORTE-FORTUNA DUSSELDORF

CLASSIFICA