Risultati Bundesliga, Schalke in crisi nera e il Werder si rilancia. Ok il Francoforte, la classifica [FOTO]

Sta per concludersi un’altra giornata valida per il campionato tedesco, la Bundesliga è nella fase finale e sono in arrivo i primi verdetti. Nelle partite delle 15.30 da segnalare sempre di più la crisi dello Schalke 04, quarta sconfitta consecutiva e periodo nerissimo: ad approfittarne è il Werder Brema che torna prepotentemente in corsa per la salvezza, finisce 0-1 grazie alla rete nel primo tempo di Bittencourt. Colpo grosso dell’Hoffenheim contro il Magonza, il gol decisivo è stato di Bebou, per gli ospiti anche un calcio di rigore sbagliato. Fa valere il fattore campo l’Hertha Berlino contro l’Augusta grazie a Dilrosun, nel finale la chiude Piatek per il 2-0. Infine 1-2 tra Wolfsburg e Francoforte, Mbabu risponde ad Andrè Silva, l’ex Milan lucido dal dischetto, ma nel finale è Kamada a regalare tre punti preziosissimi per la salvezza.

I RISULTATI

HERTHA-AUGUSTA 2-0

MAINZ-HOFFENHEIM 0-1

SCHALKE-BREMA 0-1

WOLFSBURG-FRANCOFORTE 1-2

