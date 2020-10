Risultati Champions League, 1ª Giornata – Dominio del Barcellona, colpaccio del Manchester United [FOTO]

Risultati Champions League – Si sono concluse altre partite valide per la fase a gironi di Champions League. Nel primo match successo della Juventus in trasferta contro la Dinamo Kiev, decisiva la doppietta di Morata. Tutto facile per il Barcellona contro il Ferencvaros, in gol anche Messi su calcio di rigore ed il giovane Fati. A reti inviolate tra Chelsea e Siviglia, colpaccio del Manchester United contro il Psg, decisivo Rashford nel finale. Bene il Lipsia che vince in casa con il risultato di 2-0. Ecco i risultati, in alto la FOTOGALLERY.

Risultati Champions League