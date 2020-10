Risultati Champions League, 2ª giornata: rimonta del Real Madrid, colpi di Bayern e City [FOTO e VIDEO]

Risultati Champions League – Non solo la bellissima sfida tra Atalanta e Ajax, si sono giocate altre partite per la giornata di Champions League. Colpo grosso del Bayern Monaco contro la Lokomotiv Mosca, l’Atletico Madrid rischia ma riesce ad ottenere tre punti preziosi in casa contro il Salisburgo. Stesso risultato per Porto e Liverpool, il Manchester City vola a punteggio pieno in classifica dopo il netto successo contro il Marsiglia. Il Real Madrid rischia grosso ma riesce a rimontare nel finale con Benzema e Casemiro, la situazione di classifica dei Blancos continua ad essere difficile. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.

Risultati Champions League

LOKOMOTIV MOSCA-BAYERN 1-2

SHAKHTAR-INTER 0-0

ATALANTA-AJAX 2-2

ATLETICO MADRID-SALISBURGO 3-2

PORTO-OLYMPIACOS 2-0

LIVERPOOL-MIDTJYLLAND 2-0

MARSIGLIA-MANCHESTER CITY 0-3

MONCHENGLADBACH-REAL MADRID 2-2

I gol di Lokomotiv-Bayern Monaco