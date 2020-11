Risultati Champions League, 3ª giornata: il Bayern Monaco gioca a tennis, successo prezioso dell’Ajax [FOTO]

Risultati Champions League – E’ stato un turno ricco di emozioni per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Nei primi match solo un pareggio per l’Atletico Madrid contro la Lakomotiv Mosca, netto successo del Monchengladbach contro lo Shakhtar. Doppia sconfitta delle due squadre italiane, Atalanta e Inter contro Liverpool e Real Madrid, in particolar modo dominio dei Reds. Tutto facile per il Porto contro il Marsiglia e del City con l’Olympiacos. Blitz dell’Ajax, continua il dominio del Bayern Monaco che vince con un risultato tennistico contro il Salisburgo. Ecco tutti i risultati.

Risultati Champions League

Martedì 3 novembre

Ecco il video del dominio del Monchengladbach