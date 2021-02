Si sono concluse le prime partite dell’andata degli ottavi di finale di Champions League, i risultati hanno fornito indicazioni in vista delle gare di ritorno. Il big match ha messo di fronte Barcellona e Psg, la qualificazione è ormai indirizzata, il grande protagonista è stato l’attaccante Mbappé. La sfida si sblocca dopo 27 minuti, dal dischetto si presenta Leo Messi e l’argentino non sbaglia. La reazione dei francesi è devastante e dopo 5 minuti arriva il pareggio firmato proprio da Mbappè. Gli ospiti hanno l’occasione per andare di nuovo in gol con l’ex Juventus Kean. Al 65′ è ancora Mbappè a siglare il gol del vantaggio ospite. Al 71′ il tris grazie proprio a Kean che questa volta supera con un colpo di testa ter Stegen. All’85’ tripletta di Mbappè. Finisce 1-4, Psg con un piede e mezzo ai quarti di finale.

Lipsia-Liverpool

Nell’altro match tutto facile per il Liverpool contro il Lipsia, la qualificazione ai quarti di finale è ormai ad un passo per i Reds. Nel primo tempo i tedeschi ci provano, ma senza essere concreti. Nella ripresa la squadra di Klopp si scatena ed in pochi minuti è protagonista di un uno-due devastante, prima Salah e poi Mane. Nel finale gli ospiti controllano il match e non rischiano, 0-2 il risultato finale. I Reds hanno dimostrano di essere nettamente superiori e non dovrebbero avere problemi nel match di ritorno. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini dei match.