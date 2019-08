Risultati Champions League, l’Ajax non va oltre lo 0-0: qualificazioni ipotecate per Slavia Praga e Brugge [FOTO]

Risultati Champions League, altra due giorni importante per quanto riguarda i preliminari della competizione che entra sempre più nel vivo. Tre gare il lunedì sera, tre gare il martedì sera, tutte con inizio alle ore 21. Dopo qualche eliminazione a sorpresa, occhi puntati specie, tra le altre, su Ajax e Olympiacos. L’Ajax non è andato oltre il pareggio contro l’APOEL, 0-0 in trasferta, colpi in trasferta e qualificazioni ipotecate per Slavia Praga e Club Brugge, niente da fare per Cluj e LASK Linz.

Ecco il programma completo.

MARTEDI’

Ore 21

APOEL (Cyp)-Ajax (Ned) 0-0

CFR Cluj (Rou)-Slavia Praga (Cze) 0-1

LASK Linz (Aut)-Club Brugge (Bel) 0-1

MERCOLEDI’

Ore 21

Din. Zagabria (Cro)-Rosenborg (Nor)

Olympiakos (Gre)-Krasnodar (Rus)

Young Boys (Sui)-Stella Rossa (Srb)