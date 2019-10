Risultati Champions League, tonfo Tottenham: ok Atletico e Manchester City, le classifiche aggiornate

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE – Si gioca la seconda giornata della fase a gironi della coppa dalle grandi orecchie. Tante le sfide interessanti in programma. L’Atalanta cade a San Siro contro lo Shakhtar Donetsk, male anche il Real Madrid bloccato in casa dal Club Brugge. Clamorosa disfatta del Tottenham contro il Bayern Monaco, il Manchester City supera la Dinamo Zagabria. bene la Juventus contro il Bayer Leverkusen. Domani in campo le altre due italiane: il Napoli va in Belgio contro il Genk, l’Inter affronta il Barcellona al Camp Nou. Il programma completo.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE

martedì ore 18:55

Atalanta-Shakhtar Donetsk 1-2

Real Madrid-Club Brugge 2-2

ore 21:00

Galatasaray-Psg 0-1

Juventus-Bayer Leverkusen 3-0

Lokomotiv Mosca-Atletico Madrid 0-2

Manchester City-Dinamo Zagabria 2-0

Stella Rossa-Olympiakos 3-1

Tottenham-Bayern Monaco 2-7

mercoledì ore 18:55

Genk-Napoli

Slavia Praga-Borussia Dortmund

ore 21:00

Barcellona-Inter

Lilla-Chelsea

Liverpool-Salisburgo

RB Lipsia-Lione

Valencia-Ajax

Zenit-Benfica

LE CLASSIFICHE

GIRONE A

PSG 6 BRUGGE 2 GALATASARAY 1 REAL MADRID 1

GIRONE B

BAYERN MONACO 6 STELLA ROSSA 3 OLYMPIAKOS 1 TOTTENHAM 1

GIRONE C

MANCHESTER CITY 6 DINAMO ZAGABRIA 3 SHAKHTAR 3 ATALANTA 0

GIRONE D

JUVENTUS 4 ATLETICO MADRID 4 LOKOMOTIV MOSCA 3 LEVERKUSEN 0

GIRONE E

NAPOLI 3 SALISBURGO 3 GENK 0 LIVERPOOL 0

GIRONE F

BARCELLONA 1 BORUSSIA DORTMUND 1 INTER 1 SLAVIA PRAGA 1

GIRONE G

LIPSIA 3 ZENIT 1 LIONE 1 BENFICA 0

GIRONE H