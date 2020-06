Risultati Bundesliga, tutti i verdetti: harakiri Fortuna Dusseldorf, il Werder Brema va allo spareggio [FOTO]

Risultati Bundesliga – Un’ultima giornata di Bundesliga ricca di gol e sorprese, come nella tradizione del campionato tedesco. Il Bayern Monaco, già campione da diverse settimane, chiude in bellezza: 0-4 sul campo del Wolfsburg e 100 gol realizzati in questo campionato. Il Borussia Dortmund chiude al secondo posto, ma lo fa malissimo. I gialloneri perdono in casa 0-4 contro l’Hoffenheim, che si qualifica in Europa League. Grande protagonista Kramaric, autore di tutte e quattro le reti. Il Lispia chiude al terzo posto: 1-2 sul campo dell’Augsburg con la doppietta del solito Werner, che andrà al Chelsea. L’altro posto Champions spetta al Borussia Monchengladbach, che vince 2-1 contro l’Herta Berlino. Il Bayer Leverkusen si deve accontentare dell’Europa League, nonostante la vittoria 1-0 sul Mainz. Il Friburgo affossa in casa lo Schalke: finisce 4-0. L’Eintracht Francoforte batte 3-2 il già retrocesso Paderborn, ancora in gol André Silva. Il Fortuna Dusseldorf finisce clamorosamente in Zweite Bundesliga. Con due risultati su tre a disposizione, la squadra di Rosler cade a Berlino contro l’Union: finisce 3-0. Ne approfitta il Werder Brema, che rifila 6 gol al Colonia e va allo spareggio. Avversaria una tra Heidenheim e Amburgo, che si giocano il terzo posto in Zweite nell’ultima giornata in programma domani. In basso i risultati, la classifica e i verdetti.

RISULTATI BUNDESLIGA

Augsburg-Lipsia 1-2

Bayer Leverkusen-Mainz 1-0

Borussia Dortmund-Hoffenheim 0-4

Borussia Monchengladbach-Herta Berlino 2-1

Eintracht Francoforte-Paderborn 3-2

Friburgo-Schalke 4-0

Union Berlino-Fortuna Dusseldorf 3-0

Werder Brema-Colonia 6-1

Wolfsburg-Bayern Monaco 0-4

LA CLASSIFICA

BAYERN MONACO 82 BORUSSIA DORTMUND 69 LIPSIA 66 B. MONCHENGLADBACH 65 BAYER LEVERKUSEN 63 HOFFENHEIM 52 WOLFSBURG 49 FRIBURGO 48 EINTRACHT FRANCOFORTE 45 HERTHA BERLINO 41 UNION BERLINO 41 SCHALKE 39 MAINZ 37 COLONIA 36 AUGUSTA 36 WERDER BREMA 31 FORTUNA DUSSELDORF 30 PADERBORN 20

I VERDETTI

Campione di Germania: Bayern Monaco.

Qualificate in Champions League: Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Lipsia, Borussia Monchengladbach.

Qualificate in Europa League: Bayer Leverkusen, Hoffenheim.

Ai playoff di Europa League: Wolfsburg.

Allo spareggio salvezza: Werder Brema.

Retrocesse: Fortuna Dusseldorf, Padeborn.