Liga: il Barcellona non sfonda a Siviglia, terzo colpaccio di fila Villarreal [FOTO e CLASSIFICA]

Non sfonda il Barcellona. La capolista della Liga non va oltre lo 0-0 a Siviglia nell’anticipo delle 22 della 30ª giornata del campionato spagnolo. Se il Real Madrid tra due giorni vince, può agganciarla in vetta a quota 65. Nelle gare del pomeriggio, una vittoria esterna ed un pari. Altro colpaccio del Villarreal, che espugna Granada ed ottiene la sua terza vittoria consecutiva (tutte per 1-0), nonché seconda in trasferta, e allunga sul Valencia. Basta una rete di Moreno all’11’. 1-1 invece tra Maiorca e Leganes. Padroni di casa avanti al 9′ con Sevilla e raggiunti solo all’87’ da Oscar. In alto qualche immagine delle sfide, in basso il programma con i risultati e la classifica aggiornata.

I RISULTATI

Granada-Villarreal 0-1

Maiorca-Leganes 1-1

Siviglia-Barcellona

LA CLASSIFICA