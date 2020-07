Risultati Liga 37ª giornata, Real Madrid campione di Spagna. Cade il Barcellona, retrocede il Maiorca [FOTO]

Risultati Liga – Penultima giornata del campionato spagnolo. E arriva il verdetto più importante: il Real Madrid è campione. Successo interno per 2-1 contro il Villarreal e 34° titolo della storia per i Blancos. E’ una doppietta di Benzema a suggellare il trionfo della squadra di Zidane. A nulla serve il gol di Iborra. Il Barcellona cade in casa contro l’Osasuna. Sotto nel primo tempo per il gol di Jose Arnaiz, i blaugrana hanno replicato con Messi al 62′, ma Torres ha regalato i tre punti agli ospiti. Vince in trasferta l’Atletico Madrid, che tiene a distanza il Siviglia, bloccato sul pari a San Sebastìan dalla Real Sociedad. Bene Valencia e Granada, che si rilanciano in chiave Europa League in vista dell’ultima giornata. Già retrocesso l’Espanyol, tonfo del Maiorca. Nell’ultima giornata si giocano la salvezza Leganes e Celta Vigo. In alto la FOTOGALLERY, di seguito i risultati e la classifica.

Risultati Liga 37ª giornata

ore 18,30

Eibar-Valladolid 3-1

ore 21

Ath. Bilbao-Leganes 0-2

Barcellona-Osasuna 1-2

Betis-Alaves 1-2

Celta Vigo-Levante 2-3

Getafe-Atl. Madrid 0-2

Maiorca-Granada 1-2

Real Madrid-Villarreal 2-1

Real Sociedad-Siviglia 0-0

Valencia-Espanyol 1-0

Classifica

Real Madrid 86 Barcellona 79 Atl. Madrid 69 Siviglia 67 Villarreal 57 Real Sociedad 55 Getafe 54 Valencia 53 Granada 53 Ath. Bilbao 51 Osasuna 51 Levante 46 Eibar 42 Betis 41 Alaves 39 Valladolid 39 Celta Vigo 36 Leganes 35 Maiorca 32 Espanyol 24

Verdetti già acquisiti

Campione di Spagna: Real Madrid

Qualificate in Champions League: Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, Siviglia

Qualificate in Europa League: Villarreal

Retrocesse: Maiorca, Espanyol