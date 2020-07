Risultati Liga 38ª giornata – Impresa del Granada, è Europa League da neopromossa. Retrocede il Leganes [FOTO]

Risultati Liga – Si è chiusa la stagione 2019/2020 della Liga spagnola. Il Real Madrid si era laureato già campione nella scorsa giornata. Decisi anche i piazzamenti in Champions. Mancavano all’appello alcuni verdetti molto importanti. Il Barcellona vince facile ad Alaves, successi interni anche per Valladolid e Villarreal, con entrambe le squadre che avevano già raggiunto gli obiettivi. In serata si decideva tutto il resto. Pari dell’Atletico Madrid contro la Real Sociedad, che si qualifica comunque all’Europa League. Incredibile la qualificazione del Granada ai preliminari di Europa League da neopromossa. Resta escluso dalle coppe il Getafe, prossima avversaria dell’Inter, che perde a Valencia contro il Levante. Insieme alle già retrocesse Espanyol e Maiorca, ritrova la Segunda Division il Leganes, nonostante un ottimo pari contro il Real Madrid. Si salva per il rotto della cuffia il Celta Vigo.

Risultati Liga 38ª giornata

ore 17,00

Alaves-Barcellona 0-5

ore 18,30

Valladolid-Betis 2-0

Villarreal-Eibar 4-0

ore 21

Atl. Madrid-Real Sociedad 1-1

Espanyol-Celta Vigo 0-0

Granada-Ath.Bilbao 4-0

Leganes-Real Madrid 2-2

Levante-Getafe 1-0

Osasuna-Maiorca 2-2

Siviglia-Valencia 1-0

Classifica

Real Madrid 87 Barcellona 82 Atl. Madrid 70 Siviglia 70 Villarreal 60 Real Sociedad 56 Granada 56 Getafe 54 Valencia 53 Osasuna 52 Ath. Bilbao 51 Levante 49 Valladolid 42 Eibar 42 Betis 41 Alaves 39 Celta Vigo 37 Leganes 36 Maiorca 33 Espanyol 25

Verdetti

Campione di Spagna: Real Madrid

Qualificate in Champions League: Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, Siviglia

Qualificate ai gironi di Europa League: Villarreal, Real Sociedad

Qualificata ai preliminari di Europa League: Granada

Retrocesse: Leganes, Maiorca, Espanyol