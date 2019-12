Risultati Premier League, 17ª giornata – Dominio City contro l’Arsenal: la classifica [FOTO]

RISULTATI PREMIER LEAGUE – Dopo le coppe europee si torna in campo in Inghilterra per un nuovo turno di Premier League. Il Liverpool inaugura la 17ª giornata facendo quello che ha fatto sempre sinora: vincere. 2-0 al Watford con doppietta di Salah e vetta consolidata. Il Chelsea scivola in casa contro il Bournemouth, il Leicester non va oltre il pari contro il Norwich. Domenica che vedrà in campo le altre big. Il Manchester United pareggia contro l’Everton, il Tottenham di Mourinho vince sul campo del Wolverhampton, il big match Arsenal-Manchester City è finito 0-3.. Monday night tra Crystal Palace e Brighton. Il programma completo e la classifica aggiornata.

SABATO

ore 13.30

Liverpool-Watford 2-0

ore 16

Burnley-Newcastle 1-0

Chelsea-Bournemouth 0-1

Leicester-Norwich 1-1

Sheffield Utd-Aston Villa 2-0

ore 18,30

Southampton-West Ham 0-1

DOMENICA

ore 15

Manchester Utd-Everton 1-1

Wolves-Tottenham 1-2

ore 17,30

Arsenal-Manchester City 0-3

LUNEDI’

ore 21

Crystal Palace-Brighton

LA CLASSIFICA