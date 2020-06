Risultati Serie A, 28ª giornata: la Juve ne fa 4 al Lecce, la classifica aggiornata

Risultati Serie A – Si torna subito in campo per una nuova giornata di Serie A, la 28ª. Nell’anticipo del sabato, poker Juve al Lecce. Sabato si attende la risposta della Lazio, in casa contro la Fiorentina. In programma anche Brescia-Genoa e Cagliari-Torino. Domenica che sarà aperta da Milan-Roma, il Napoli ospita la SPAL. Sassuolo-Verona, Sampdoria Bologna, Udinese-Atalanta e Parma-Inter le altre gare. Di seguito il programma completo e la classifica.

I RISULTATI

VENERDI’ 26 GIUGNO

ore 21,45

Juventus-Lecce 4-0 (52′ Dybala, 61′ rig. Cristiano Ronaldo, 82′ Higuain, 85′ De Ligt) (LE PAGELLE)

SABATO 27 GIUGNO

ore 17,15

Brescia-Genoa

ore 19,30

Cagliari-Torino

ore 21,45

Lazio-Fiorentina

DOMENICA 28 GIUGNO

ore 17,15

Milan-Roma

ore 19,30

Napoli-SPAL

Sampdoria-Bologna

Sassuolo-Verona

Udinese-Atalanta

ore 21,45

Parma-Inter

LA CLASSIFICA