Risultati Serie B live, 16ª giornata: Salernitana di misura sul Crotone, la classifica aggiornata [FOTO]

RISULTATI SERIE B – La Serie B torna in campo per la sedicesima giornata. Ad inaugurare il turno è stato Chievo-Juve Stabia, rimonta clamorosa degli ospiti, finisce 2-3. Sabato alle 15 vittorie di Ascoli, Entella e Frosinone. Alle 18 il Benevento, capolista, vince sul campo del Livorno. Domenica pomeriggio vittorie per Pordenone (2-1 al Cosenza) e Cremonese (2-1 contro il Perugia). Nel posticipo, la Salernitana ha la meglio del Crotone per 3-2. Lunedì è il turno di Trapani-Pisa. Il programma completo e la classifica.

venerdì

ore 21

Chievo-Juve Stabia 2-3

sabato

ore 15

Ascoli-Cittadella 1-0

Entella-Empoli 2-0

Frosinone-Pescara 2-0

Venezia-Spezia 0-0

ore 18

Livorno-Benevento 0-2

domenica

ore 15

Cosenza-Pordenone 1-2

Cremonese-Perugia 2-1

ore 21

Salernitana-Crotone 3-2

lunedì

ore 21

Trapani-Pisa

