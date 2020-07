Risultati Serie B, tris di Simy e il Crotone vola verso la A. Colpo grosso dell’Empoli, ok l’Ascoli: la classifica [FOTO]

Risultati Serie B – Sancito il primo verdetto, quello record del Benevento con la promozione con 7 giornate d’anticipo, torna in campo oggi la cadetteria. Impresa del Pisa che ha vinto contro il Cittadella, 2-0 il risultato finale e scatto per i playoff. Dominio del Crotone che ha superato senza problemi proprio il Benevento, 3-0 il risultato finale grazie ad una tripletta di Simy. In chiave salvezza colpo grosso dell’Ascoli contro il Cosenza, bene anche la Cremonese contro il Pescara mentre rimonta nel finale del Trapani contro il Livorno. Pareggio tra Entella e Chievo, vittorie casalinghe di Frosinone e Salernitana. Scatto dell’Empoli dopo il successo contro il Venezia.

Di seguito il programma completo e la classifica.

I RISULTATI

VENERDI’

ore 18:45

Pisa-Cittadella 2-0 (36′ Marconi (R), 84′ Marin)

ore 21.00

Cosenza-Ascoli 0-1 (61′ Scamacca)

Cremonese-Pescara 1-0 (5′ Valzania)

Crotone-Benevento 3-0 (14′ Simy, 17′ Simy, 71′ Simy)

Entella-Chievo 1-1 (25′ Mazzitelli, 62′ Rigione)

Frosinone-Spezia 2-1 (14′ Salvi, 49′ Galabinov, 85′ Paganini)

Perugia-Pordenone 1-2 (2′ Mazzocco, 6′ Falzerano, 39′ Ciurria)

Salernitana-Juve Stabia 2-1 (24′ Akpa Akpro, 69′ Forte, 82′ Gondo)

Trapani-Livorno 2-1 (84′ Murilo, 89′ Pettinari, 91′ Dalmonte)

Venezia-Empoli 0-2 (48′ Mancuso, 58′ Mancuso)