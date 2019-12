Risultati Serie C, 19ª giornata – Vincono Reggina e Bari, solo un pari per il Monza: le classifiche aggiornate

Risultati Serie C – La Serie C torna in campo per la diciannovesima giornata, ultima d’andata. Tre gli anticipi del sabato, uno per girone. In quello A Carrarese-Pianese termina 1-1, nel B Modena-Ravenna finisce 2-0, nel C pari tra Cavese e Ternana. Il grosso del turno è, come al solito, la domenica nelle fasce orarie 15,15 e 17,45, gare ritardate di un quarto d’ora. Il big match del girone A tra Pontedera e Monza finisce in parità. Nel girone B vittoria in trasferta del Vicenza ad Imola. Lunedì tra Reggiana e Padova. Nel girone C la capolista Reggina vince nel recupero sul campo della Sicula Leonzio, il Bari passa a Caserta, il Monopoli crolla in casa contro l’Avellino. Il programma completo e le classifiche aggiornate.

GIRONE A

SABATO

ore 21

Carrarese-Pianese 1-1

DOMENICA

ore 15,15

Alessandria-Pro Vercelli 2-1

Giana Erminio-Pro Patria 0-3

Novara-Siena 4-0

Olbia-Juventus U23 1-1

Renate-Arezzo 1-1

ore 17,45

Como-AlbinoLeffe 0-0

Gozzano-Pergolettese 0-1

Pistoiese-Lecco 0-0

Pontedera-Monza 2-2

LA CLASSIFICA

MONZA 46 PONTEDERA 36 RENATE 33 NOVARA 32 CARRARESE 31 SIENA 31 ALESSANDRIA 28 ALBINOLEFFE 26 AREZZO 26 PRO PATRIA 24 PISTOIESE 23 PRO VERCELLI 23 JUVENTUS U23 23 COMO 23 PIANESE 19 LECCO 19 PERGOLETTESE 18 GOZZANO 18 OLBIA 12 GIANA ERMINIO 10

GIRONE B

SABATO

ore 15,15

Modena-Ravenna 2-0

DOMENICA

ore 15,15

ArzignanoChiampo-Cesena 0-1

FeralpiSalò-Vis Pesaro 1-1

Gubbio-Fermana 0-1

Rimini-Triestina 0-1

Südtirol-Piacenza 0-2

ore 17,45

AJ Fano-Virtus Verona 0-1

Carpi-Sambenedettese 1-0

Imolese-L.R. Vicenza 0-3

LUNEDI’

ore 21

Reggiana-Padova

LA CLASSIFICA

VICENZA 45 CARPI 41 PADOVA 36 REGGIANA 35 SUDTIROL 35 PIACENZA 34 FERALPISALO’ 30 MODENA 29 SAMBENEDETTESE 28 VIRTUS VERONA 27 TRIESTINA 26 CESENA 24 FERMANA 21 VIS PESARO 19 RAVENNA 18 ARZIGNANO 16 GUBBIO 15 IMOLESE 14 FANO 13 RIMINI 12

GIRONE C

SABATO

ore 21

Cavese-Ternana 1-1

DOMENICA

ore 15,15

Rende-Rieti 1-0

Teramo-Catania 1-1

Viterbese-Virtus Francavilla 2-1

ore 17,45

Bisceglie-Vibonese 1-1

Casertana-Bari 0-3

Catanzaro-Picerno 1-0

Monopoli-Avellino 0-2

Potenza-Paganese 1-0

Sicula Leonzio-Reggina 1-2

LA CLASSIFICA