Risultati Coppa Italia, il programma completo del terzo turno: passa la Sampdoria, eliminato il Verona

RISULTATI COPPA ITALIA – La Coppa Italia entra nel vivo con alcune tra le squadre di Serie A che fanno il loro debutto stagionale in partite ufficiali. Ad aprire è stata Genoa-Imolese finita 4-1. Parma-Venezia finisce 3-1. Fiorentina-Monza finisce 3-1 con i viola che rimontano nel finale. Eliminate Brescia e Verona. In serata vittorie per Cagliari e Udinese. Passano il turno anche Bologna, Lecce, Sassuolo, Spal e Sampdoria.

TERZO TURNO COPPA ITALIA, I RISULTATI

Venerdì

ore 20:30

Genoa-Imolese 4-1

Sabato

ore 18

Parma-Venezia 3-1

Domenica

ore 18

Perugia-Brescia 2-1 (dopo tempi supplementari)

ore 18:15

Fiorentina-Monza 3-1 ore 20:30 Ascoli -Trapani 2-0

-Trapani 2-0 Cagliari -Chievo 2-1

-Chievo 2-1 Cittadella -Carpi 3-3 (5-4 dopo calci di rigore)

-Carpi 3-3 (5-4 dopo calci di rigore) Empoli -Pescara 2-1 (dopo tempi supplementari)

-Pescara 2-1 (dopo tempi supplementari) Frosinone -Monopoli 5-1

-Monopoli 5-1 Udinese -Südtirol 3-1

-Südtirol 3-1 Verona-Cremonese 1-2 (dopo tempi supplementari)