Risultati Coppa Italia, un super Reginaldo trascina la Reggina: il programma completo e le qualificate

Risultati Coppa Italia, inizia la competizione con il primo turno che vedrà coinvolte alcune squadre di Serie C e Serie D. Il primo match se lo aggiudica la Virtus Francavilla, che batte di misura il Novara, ok la Pro Vercelli che ha superato il Rende dopo i tempi supplementari. Molto più ricco il programma della domenica con ben 15 partite distribuite tra le 16 e le 21: successo del Monza sull’Alessandria, il Catanzaro cala il poker ma solo dopo i supplementari. Tris Triestina e Catania, il Siena perde in casa. Successo per la Reggina contro il Vicenza, finisce 3-2 grazie ad una doppietta di un super Reginaldo, in rete anche Sounas. Ecco il programma completo.

SABATO 3

ore 17:30

Virtus Francavilla-Novara 2-1

ore 18:30

Pro Vercelli-Rende 2-0 d.t.s.

DOMENICA 4

ore 16:00

Südtirol-Città di Fasano 4-2

ore 17.30

Adriese-FeralpiSalò 0-1

Carrarese-Fermana 2-1 d.c.r.

Ravenna-Sanremese 1-0

ore 18:00

Piacenza-Viterbese 2-1 d.c.r.

ore 18:30

Monza-Alessandria 2-0

Pro Patria-Matelica 1-0

ore 19:00

Catanzaro-Casertana 4-1 dopo tempi supplementari

ore 20:00

Triestina-Cavese 3-1

ore 20:30

Catania-Fanfulla 3-0

Imolese-Sambenedettese 4-3 d.c.r.

Monopoli-Ponsacco 4-1

Siena-Mantova 0-2

ore 20:45

Arezzo-Turris 1-0

ore 21:00

Potenza-Lanusei Calcio 2-0

MARTEDI’ 6

ore 20:30

Reggina-Vicenza 3-2