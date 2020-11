Risultati Europa League, 3ª giornata: il Leicester è inarrestabile, Arsenal e Tottenham non sbagliano [FOTO]

Risultati Europa League – Tantissimi gol nella terza giornata della fase a gironi di Europa League, grande spettacolo ed emozioni. Finisce 3-3 tra Benfica e Rangers, colpaccio del Leverkusen che ha vinto sul campo del Beer Sheva. Blitz anche del Tottenham e del Granada, tonfo del Psv che ha perso 4-1 contro il PAOK. Tante reti anche tra Rapid Vienna e Dundalk, ok il Sociedad contro l’Alkmaar. Il Nizza sconfitto dallo Slavia Praga.

Tre punti senza problemi per l’Arsenal, 4-1 contro il Molde. Stesso risultato ma in trasferta per lo Sparta Praga sul campo del Celtic. Dominio dell’Hoffenheim contro il Liberec, tutto facile per il Leicester contro il Braga. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.

Le partite in programma:

18:55 Benfica-Rangers 3-3

18:55 H. Beer Sheva-Leverkusen 2-4

18:55 Lech-St. Liege 3-1

18:55 Ludogorets-Tottenham 1-3

18:55 Omonia-Granada 0-2

18:55 PAOK-PSV 4-1

18:55 Rapid Vienna-Dundalk 4-3

18:55 Real Sociedad-Alkmaar 1-0

18:55 Rijeka-Napoli 1-2 (LE PAGELLE)

18:55 Roma-CFR Cluj 5-0 (LE PAGELLE)

18:55 Sivasspor-Qarabag 2-0

18:55 Slavia Praga-Nizza 3-2

21:00 Antwerp-LASK 0-1

21:00 Arsenal-Molde 4-1

21:00 Celtic-Sparta Praga 1-4

21:00 Din. Zagabria-Wolfsberger AC 1-0

21:00 Feyenoord-CSKA Mosca 3-1

21:00 Hoffenheim-Liberec 5-0

21:00 Leicester-Braga 4-0

21:00 Milan-Lilla 0-3 (LE PAGELLE)

21:00 Stella Rossa-Gent 2-1

21:00 Young Boys-CSKA Sofia 3-0

21:00 Zorya-AEK 1-4