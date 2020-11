Risultati Europa League, 4ª giornata: il Tottenham non si ferma, Rangers-Benfica regala spettacolo. Le classifica

Risultati Europa League – Non solo i successi di Roma e Napoli ed il pareggio del Milan, si sono giocate altre partite della fase a gironi di Europa League, la competizione entra sempre più nel vivo. Nella prime gare pareggio del Villarreal sul campo del Tel Aviv, tutto facile per lo Sparta Praga contro il Celtic. Nelle sfide serali blitz del Rapid Vienna, tutto facile per il Leverkusen, gol e spettacolo in Rangers-Benfica. Dominio del Tottenham. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.

Risultati Europa League

GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE

ore 18:55

AEK-Zorya 0-3

Braga-Leicester 3-3

CSKA Mosca-Feyenoord 0-0

CSKA Sofia-Young Boys 0-1

Gent-Stella Rossa 0-2

LASK-Antwerp 0-2

Liberec-Hoffenheim 0-2

Lilla-Milan 1-1

M. Tel Aviv-Villarreal 1-1

Molde-Arsenal 0-3

Qarabag-Sivasspor 2-3

Sparta Praga-Celtic 4-1

Wolfsberger AC-Din. Zagabria 0-3

ore 21:00

Alkmaar-Real Sociedad 0-0

CFR Cluj-Roma 0-2

Dundalk-Rapid Vienna 1-3

Granada-Omonia 2-1

Leverkusen-H. Beer Sheva 4-1

Napoli-Rijeka 2-0

Nizza-Slavia Praga 1-3

PSV-PAOK 3-2

Rangers-Benfica 2-2

St. Liege-Lech 2-1

Tottenham-Ludogorets 4-0

Classifiche

Girone A

Roma 10

Young Boys 7

Cluj 4

CSKA Sofia 1

Girone B

Arsenal 12

Molde 6

Rapid Vienna 6

Dundalk 0

Girone C

Slavia Praga 9

Leverkusen 9

Nizza 3

Hapoel Beer Sheva 3

Girone D

Rangers 8

Benfica 8

Lech Poznan 3

Standard Liegi 3

Girone E

Granada 10

PSV 6

PAOK 5

Omonia 1

Girone F

Napoli 9

Az Alkmaar 7

Real Sociedad 7

Rijeka 0

Girone G

Leicester 10

Braga 7

AEK Atene 3

Zorya 3

Girone H

Lilla 8

Milan 7

Sparta Praga 6

Celtic 1

Girone I

Villarreal 10

Maccabi Tel Aviv 7

Sivasspor 6

Qarabag 0

Girone J

Antwerp 9

Tottenham 9

LASK 6

Ludogorets 0

Girone K

Dinamo Zagabria 8

Feyenoord 5

Wolfsberger AC 4

CSKA Mosca 3

Girone I

Hoffenheim 12

Stella Rossa 9

Liberec 3

Gent 0

Classifica marcatori