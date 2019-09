Risultati Europa League, il programma completo: vittorie per Arsenal e Siviglia [FOTO]

RISULTATI EUROPA LEAGUE – Torna l’Europa League. Ricchissimo il programma della prima giornata dei 12 gironi. Le fasce orarie sono le solite, 18:55, 21. Due le italiane impegnate. La Lazio cade in Romania contro il Cluj, la Roma riceve in serata i turchi dell’Istanbul Basaksehir. Vittorie per Arsenal, Siviglia, Psv e Basilea. In serata si giocano Porto-Young Boys e Rangers-Feyenoord. Il programma completo.

ore 18:55

APOEL-Dudelange 3-4

Basilea-Krasnodar 5-0

CFR Cluj-Lazio 2-1

Dyn. Kyiv-Malmo FF 1-0

FC Copenhagen-Lugano 1-0

Francoforte-Arsenal 0-3

Getafe-Trabzonspor 1-0

LASK Linz-Rosenborg 1-0

PSV-Sporting 3-2

Qarabag-Siviglia 0-3

Rennes-Celtic 1-1

St. Liege-Guimaraes 2-0