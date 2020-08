Risultati Europa League, Siviglia e Shakhtar Donetsk in semifinale: Ocampos regala il successo agli andalusi

Europa League – Sono Siviglia e Shakhtar Donetsk le ultime due semifinaliste dell’Europa League 2019-2020. Gli andalusi battono di misura il Wolverhampton con un colpo di testa dell’ex Genoa e Milan, Lucas Ocampos. Lo Shakhtar Donetsk ha vita facile contro il Basilea. Gli ucraini “brasiliani” calano il poker contro gli svizzeri. La banda di Luis Castro si diverte e regala spettacolo: apre il solito Junior Moraes, raddoppio Taison (con deviazione di Frei), tris di Alan Patrick su calcio di rigore, quarta rete di Dodò. Magra consolazione il gol della bandiera di van Wolfswinkel per il Basilea. Gli ucraini saranno avversari dell’Inter in semifinale. In alto la FOTOGALLERY.

Risultati Europa League, i quarti di finale

Lunedì 10 agosto

ore 21

Inter-Leverkusen 2-1 (14′ Barella, 20′ Lukaku, 25′ Havertz)

Manchester United-Copenhagen 1-0 dts (94′ Fernandes)

Martedì 11 agosto

ore 21

Shakhtar-Basilea 4-1 (2′ Moraes, 22′ Taison, 75′ rig. Alan Patrick, 88′ Dodò, 92′ van Wolfswinkel)

Wolves-Siviglia 0-1 (88′ Ocampos)