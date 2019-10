Risultati Liga, 8^ giornata: l’Atletico Madrid non sfonda, la classifica aggiornata [FOTO]

RISULTATI LIGA – Torna in campo la Liga spagnola, dopo una tre giorni di coppe europee dai risultati alterni per le squadre iberiche. Betis-Eibar finisce in parità, sabato si giocano quattro partite, tra cui il Real: poker per i ragazzi di Zidane, 4-2 al Granada. L’Atletico Madrid non va oltre il pari sul campo del Valladolid, chiude in serata il big match Barcellona-Siviglia. Il programma completo.

VENERDI’

ore 21

Betis Siviglia-Eibar 1-1

SABATO

ore 13

Leganes-Levante 1-2

ore 16

Real Madrid-Granada 4-2

ore 18,30

Valencia-Alaves 2-1

ore 21

Osasuna-Villareal 2-1

DOMENICA

ore 12

Maiorca-Espanyol 2-0

ore 14

Celta Vigo-Ath. Bilbao 1-0

ore 16

Valladolid-Atl. Madrid 0-0

ore 18,30

Real Sociedad-Getafe

ore 21

Barcellona-Siviglia

