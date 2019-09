Risultati Liga – L’Atletico vince con il brivido: il programma completo e la classifica [FOTO]

Risultati Liga – Si gioca il terzo turno della Liga spagnola. Gol e spettacolo, come sempre, in uno dei campionati più belli d’Europa. Il Barcellona punta a confermarsi, ma attenzione anche al rinnovato Real Madrid, al solito Atletico Madrid di Simeone e al nuovo Siviglia, squadra molto interessante. Nei primi due match pareggio tra Siviglia e Celta Vigo, non sbaglia il Bilbao davanti al pubblico amico, finisce 2-0. Solo un pareggio per il Barcellona, contro l’Osasuna finisce 2-2, per i blaugrana non bastano le reti di Fati e Arthur. Vittoria con il brivido per l’Atletico Madrid, 3-2 in rimonta contro l’Eibar. Il programma completo.

VENERDI’

ore 20

SIVIGLIA-CELTA VIGO 1-1

ore 22

ATHLETIC BILBAO-REAL SOCIEDAD 2-0

SABATO

ore 17

OSASUNA-BARCELLONA 2-2

ore 19

GETAFE-ALAVES 1-1

LEVANTE-VALLADOLID 2-0

ore 21

BETIS-LEGANES 2-1

DOMENICA

ore 17

VALENCIA-MAIORCA 2-0

ore 19

ATLETICO MADRID-EIBAR 3-2

ESPANYOL-GRANADA

ore 21

VILLAREAL-GRANADA

CLASSIFICA