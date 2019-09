Risultati Liga, si gioca la quarta giornata: Maiorca e Athletic Bilbao non si fanno male, la classifica [FOTO]

Risultati Liga – Si torna in campo dopo la sosta per le Nazionali anche in Spagna. Quarto turno nel massimo campionato iberico. Finisce senza reti l’anticipo tra Maiorca e Athletic Bilbao. Domani tutte in campo le big: impegni casalinghi per Real Madrid e Barcellona rispettivamente contro Levante e Valencia. L’Atletico Madrid va in casa della Real Sociedad. Il programma completo di giornata.

VENERDI’

ore 21

Maiorca-Athletic Bilbao 0-0

SABATO

ore 13

Real Madrid-Levante

ore 16

Leganes-Villareal

ore 18.30

Real Sociedad-Atletico Madrid

ore 21

Barcellona-Valencia

DOMENICA

ore 12

Eibar-Espanyol

ore 14

Alaves-Siviglia

ore 16

Celta Vigo-Granada

ore 18.30

Valladolid-Osasuna

ore 21

Betis-Getafe