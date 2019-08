Risultati Ligue 1, ok il Psg: il programma completo della quarta giornata e la classifica

RISULTATI LIGUE 1 -Le prime giornate della Ligue 1 hanno portato importanti indicazioni in vista del proseguo della stagione, si preannuncia un campionato avvincente e combattuto ma principalmente le posizioni che valgono la qualificazione in Champions League, in Europa League e salvezza, per la vittoria del titolo è ovviamente in vantaggio il Psg, altre squadre candidate a lottare per le posizioni altissime sono Lione, Lille e Nizza, avvio molto importante per il Rennes mentre fino al momento il Marsiglia non ha entusiasmato. Nel primo match successo in trasferta del Psg contro il Metz, in rete Di Maria su calcio di rigore e Choupo-Moting. Ecco il programma del weekend di Ligue 1, i risultati e la classifica aggiornata.

IL PROGRAMMA DI LIGUE 1

VENERDI’ ORE 20.45

METZ-PSG 0-2

SABATO ORE 17.30

LIONE-BORDEAUX

ORE 20

ANGERS-DIJON

NANTES-MONTPELLIER

NIMES-BREST

TOLOSA-AMIENS

DOMENICA ORE 15

REIMS-LILLA

RENNES-NIZZA

ORE 17

STRASBURGO-MONACO

ORE 21

MARSIGLIA-ST.ETIENNE

LA CLASSIFICA