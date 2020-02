Risultati Serie A live, 24ª giornata: si gioca Atalanta-Roma, la classifica aggiornata

RISULTATI SERIE A – Nuovo appuntamento con la Serie A. Si gioca la ventiquattresima giornata del massimo campionato. Ad aprire il turno è stata Lecce-Spal, finita 2-1. Colpaccio del Genoa contro il Bologna, chiude il sabato Atalanta-Roma, sfida diretta per la Champions League. Domenica all’ora di pranzo c’è Udinese-Verona. Alle 15 in campo la Juventus contro il Brescia. Si giocano anche Sampdoria-Fiorentina e Sassuolo-Parma. Alle 18 il Napoli va a Cagliari, in serata l’attesissima Lazio-Inter. Chiude il programma Milan-Torino, lunedì sera.

SABATO

ore 15

Lecce-Spal 2-1 (39′ rig. Mancosu, 46′ Petagna, 65′ Majer) (LE PAGELLE)

ore 18

Bologna-Genoa 0-3 (28′ Soumaoro, 44′ Sanabria, 91′ Criscito) (LE PAGELLE)

ore 20.45

Atalanta-Roma 2-1 (45′ Dzeko, 49′ Palomino, 59′ Pasalic)

DOMENICA

ore 12.30

Udinese-Verona

ore 15

Juventus-Brescia

Sampdoria-Fiorentina

Sassuolo-Parma

ore 18

Cagliari-Napoli

ore 20.45

Lazio-Inter

LUNEDI’

ore 20,45

Milan-Torino

LA CLASSIFICA