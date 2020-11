Risultati Nations League, la Francia è inarrestabile e stacca il pass. Ok la Germania, pareggio per la Spagna

Risultati Nations League – Giornata ricca di spettacolo nel turno di Nations League, non sono mancate le emozioni, i colpi di scena ed i risultati a sorpresa. Nel Girone C poche emozioni tra Azerbaigian e Montenegro, successo per Cipro contro il Lussemburgo. Nel gruppo D si registra solo il successo di Malta contro Andorra, pareggio in San Marino-Gibilterra e Lettonia-Far Oer. Nelle partite serali del Girone A tutto facile per la Germania contro l’Ucraina, finisce 3-1 con le reti di Sane e la doppietta di Werner. Un gol di Kante permette alla Francia di superare il Portogallo di Cristiano Ronaldo e di staccare il pass con un turno d’anticipo. La Svezia sorprende la Croazia, solo un pareggio per la Spagna contro la Svizzera, due rigori sbagliati da Sergio Ramos. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Risultati Nations League

GRUPPO A

GERMANIA-UCRAINA 3-1

PORTOGALLO-FRANCI A 0-1

SVEZIA-CROAZIA 2-1

SVIZZERA-SPAGNA 1-1

GRUPPO C

AZERBAIGIAN-MONTENEGRO 0-0

CIPRO-LUSSEMBURGO 2-1

GRUPPO D