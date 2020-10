Risultati Nations League – Colpo della Francia e tonfo dell’Inghilterra. Tris di Polonia e Portogallo [FOTO]

Risultati Nations League – Altre interessanti indicazioni dalle ultime partite valide per la Nations League. Nel Gruppo A colpo della Francia sul campo della Croazia, decisivo Mbappé nei minuti finali. Tonfo interno dell’Inghilterra contro la Danimarca, decide una rete di Eriksen su calcio di rigore. Tutto facile per Polonia e Portogallo che vincono con lo stesso risultato (3-0) doppietta di Lewandowski e gol di Linetty. Nel Gruppo B blitz di Austria e Galles. Nel gruppo C colpo grosso della Slovenia.

Risultati Nations League

GRUPPO A

CROAZIA-FRANCIA 1-2

INGHILTERRA-DANIMARCA 0-1

ISLANDA-BELGIO 1-2

ITALIA-OLANDA 1-1

POLONIA-BOSNIA 3-0

PORTOGALLO-SVEZIA 3-0

GRUPPO B

FINLANDIA-IRLANDA 1-0

BULGARIA-GALLES 0-1

NORVEGIA-IRLANDA DEL NORD 1-0

ROMANIA-AUSTRIA 0-1

RUSSIA-UNGHERIA 0-0

SCOZIA-REPUBBLICA CECA 1-0

SLOVACCHIA-ISRAELE 2-3

TURCHIA-SERBIA 2-2

GRUPPO C