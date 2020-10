Risultati Nations League, deludente 0-0 tra Francia e Portogallo. Bene l’Inghilterra, colpo Danimarca [FOTO]

Risultati Nations League – Continua lo spettacolo della Nations League, la competizione entra sempre più nel vivo. Anche oggi sono arrivate interessanti indicazioni. Nel gruppo A solo un pareggio dell’Olanda contro la Bosnia, bene la Croazia che supera la Svezia con Kramaric. L’Inghilterra vince 2-1 contro il Belgio, Rashford e Mount ribaltano Lukaku. Non sfondano Mbappè e Ronaldo, Francia-Portogallo finisce 0-0. Blitz della Danimarca.

Nel Gruppo B tutto facile per Finlandia e soprattutto Norvegia. Vittoria dell’Ungheria contro la Serbia, bene Scozia e Repubblica Ceca.

Nel Gruppo C gol e spettacolo in Armenia-Georgia, Estonia-Macedonia e Lituania-Bielorussia. Ok la Grecia, colpo della Slovenia.

Risultati Nations League

GRUPPO A

BOSNIA-OLANDA 0-0

CROAZIA-SVEZIA 2-1

INGHILTERRA-SVEZIA 2-1

FRANCIA-PORTOGALLO 0-0

ISLANDA-DANIMARCA 0-3

POLONIA-ITALIA 0-0

GRUPPO B

IRLANDA-GALLES 0-0

FINLANDIA-BULGARIA 2-0

NORVEGIA-ROMANIA 4-0

IRLANDA DEL NORD-AUSTRIA 0-1

ISRAELE-REPUBBLICA CECA 1-2

RUSSIA-TURCHIA 1-1

SCOZIA-SLOVACCHIA 1-0

SERBIA-UNGHERIA 0-1

GRUPPO C