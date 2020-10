Risultati Nations League – Gol e spettacolo tra Germania e Svizzera, ko la Spagna [FOTO]

Risultati Nations League – Si sono disputate altre interessanti partite valide per la Nations League, la competizione entra sempre più nel vivo. Sfida incredibile tra Germania e Svizzera, gol e spettacolo tra le due squadre: finisce 3-3. In gol Werner, Havertz e Gnabry, per gli ospiti in gol anche Freuler. Clamorosa sconfitta per la Spagna contro l’Ucraina, decide Tsygankov al 76′. Colpo del Lussemburgo contro Montenegro e di Malta contro la Lettonia. Sul fronte classifica la Spagna si mantiene al primo posto nonostante la sconfitta con 7 punti, a 6 la Germania e l’Ucraina. Ecco tutti i risultati.

GRUPPO A

GERMANIA-SVIZZERA 3-3

UCRAINA-SPAGNA 1-0

GRUPPO C

AZERBAIGIAN-CIPRO 0-0

MONTENEGRO-LUSSEMBURGO 1-2

GRUPPO D