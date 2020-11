Risultati Nations League, Spagna clamorosa contro la Germania (6-0). Ok la Francia, colpo del Portogallo

Risultati Nations League – Si sono concluse altre partite molto interessanti valide per la giornata di Nations League, non sono mancati i risultati a sorpresa ed alcuni veramente clamorosi. A partire dalla Spagna: incredibile vittoria delle Furie Rosse contro la Germania, il 6-0 non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro, le reti sono state realizzate da Morata, Torres (tripletta) Rodi e Oyarzabal. Bene la Francia contro la Svezia, doppietta di Giroud. Gol e Spettacolo tra Croazia e Portogallo, doppiette di Kovacic e Dias e rete di Joao Felix, finisce 2-3. Tutto facile per Montenegro contro Cipro e per la Lettonia contro l’Andorra. La Spagna si qualifica alle Final Four, così come la Francia

Risultati Nations League

GRUPPO A

CROAZIA-PORTOGALLO 2-3

FRANCIA-SVEZIA 4-2

SPAGNA-GERMANIA 6-0

GRUPPO C

LUSSEMBURGO-AZERBAIGIAN 0-0

MONTENEGRO-CIPRO 4-0

GRUPPO D